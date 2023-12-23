Gelecek bu sürece evriliyor! Dijital vatandaşlık devrede

Dünya dijitalleşmenin zirvesine erişmek için tüm teknolojik donanımı kullanarak yeni bir aşamaya geçip gelecek vizyonu belirlemeye çalışırken bu alanda yeni terim ve tanımlamalar da devreye giriyor.

Uyulması gereken kurallar var

Nasıl ki kişilerin toplum içerisinde uyması gereken topluluk kuralları varsa dijital ortamda da bunun gibi uyulması gereken kurallar mevcut. Dijital ortam da tıpkı fiziksel topluluklar gibi karmaşık, kalabalık ve canlı bir yapıdır. Bu tür bir ortamda, internet üzerinden farklı işlemler yapabilen ve bu işlemler sırasında farklı kurallara uyabilen kişilere dijital vatandaş adı verilir.

Günlük hayatta farklı amaçlar

KuveytTürk blog'a göre, Dijital vatandaşlar, interneti günlük hayatta farklı amaçlarla kullanabilir. Örneğin, internet üzerinden eğitim alabilir ve interneti iletişim amacıyla kullanabilir. Genç yaş grupları, teknolojiyi daha hızlı ve efektif kullanabildiğinden dolayı Z kuşağındaki dijital vatandaş sayısı haliyle daha fazladır. Bir dijital vatandaşta bulunması gereken bazı özellikler şöyle:

Etik kurallara uyum

Teknolojiyi iyi ve doğru amaçlarla kullanmak. Dijital ortamlarda kişinin kendisine ya da topluma zarar verecek oluşumlardan kaçınmak. İnternet üzerinden kişilerle iletişime geçerken etik kurallara uygun davranmak. Karşıdaki kişinin sadece bir profil fotoğrafından ibaret olmadığını bilerek hareket etmek. İnternette bulunan her bilgiyi araştırmak ve bu araştırmaları yaparken doğru ve güvenilir kaynaklar kullanmak. Bu bilgi herhangi bir mecrada paylaşıldığında bilginin aslından sapmamak ve kaynak belirtmek.

İnternet üzerinden diğer kişileri rahatsız etmemek. Dijital parmak izinin varlığına göre hareket etmek, internette oluşturulan herhangi bir bilginin hiçbir zaman tamamen yok olmayacağını bilmek. Dil, din, ırk ve cinsiyet gibi faktörlere dayanarak diğer kişilere karşı ayrımcılık ve zorbalık gibi tutumlar takınmamak.

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