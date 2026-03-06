  • İSTANBUL
Geleceğin fırıncıları Siirt’te tarih yazıyor! Ramazan'da 7 bin ekmek öğrencilerin elinden

Siirt Abdülhamid Han Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, mübarek Ramazan ayında adeta bir üretim üssüne dönüştü. Okulun fırın bölümünde eğitim gören öğrenciler, usta öğreticileriyle birlikte omuz omuza vererek her gün 7 bin ekmek üretiyor. İftar ve sahur sofraları için ter döken gençler, hem meslek öğreniyor hem de ihtiyaç sahiplerine ulaşan sıcak bir köprünün parçası oluyor.

Siirt Abdülhamid Han Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Ramazan ayında günlük 7 bin ekmek üretimi yapıyor.

İki vardiya halinde iftar ve sahur için üretim yapan öğrenciler, günlük 7 bin ekmeğin 5 binini okul, yurt ve belediyelere somun ekmek olarak gönderirken, 2 binini ise pide olarak Kızılay'a ulaştırıyor. 6 öğrenci ve 4 usta öğreticiyle yürütülen üretimde öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de harçlıklarını çıkararak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Usta öğretici Mehmet Şeker, 4 yıldır bu okulda çalıştığını ve toplam 4 usta öğretici olduklarını söyledi. Şeker, 6 öğrenciyi vardiya sistemiyle değiştirerek onlara bu mesleği öğrettiklerini belirterek, "Ramazan'dan önce 10-12 bin kapasiteli çalışıyoruz, iki vardiya gece gündüz. Şu anda Ramazan dolayısıyla Kızılay gibi derneklerin mesela bugün 2 bin tane ekmek siparişleri var. Bunları yapıyoruz, hayır kurumlarına gönderiyoruz. 13 belediye noktasında ekmeklerimiz indirimli fiyatta satılıyor" dedi.

 

''Öğrenciler ailelerine 20 bin lira katkıda bulunuyor''

Siirt'te ekmeğin 12 lira, belediye kulübesinde ise 9 lira olduğunu aktaran Şeker, "Belediyeye 3 bin tane, yurtlarımız da var ortalama 7 bin ekmek kapasitesiyle çalışıyoruz. Gece bir vardiya daha var, öğrenciler için yurtların sahur ekmeği çıkıyor. Bayrama kadar bu kapasitede çalışacağız. Öğrenciler ailelerine 20 bin TL katkıda bulunuyor. Ramazan'da idare olarak bayram ikramiyeleri öğrencilere olacak" diye konuştu.

9. sınıf öğrencisi Maruf Bişkin ise öğrenci olarak çalıştığını belirterek, "Aileme maaş katkısı sağlıyorum. Ramazan ayında da sevaba giriyoruz. Oruçlu olarak çalışıyoruz ama sevap işlediğimiz için zorlamıyor" şeklinde konuştu.

