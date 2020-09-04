Geleceğin bilim insanları Tivibu’da yarışıyor

Tivibu ve Da Vinci TV, çocuklara bilimi sevdirmek ve geleceğin bilim insanlarını hazırlamak için özel bir yarışma düzenliyor.

12 kişiye 3 Boyutlu Bilim Kiti Hediye

Yarışmayı kazanan 12 talihli Da Vinci TV’nin 3 boyutlu eğlenceli bilim kitlerini kazanacak. Da Vinci’nin bilim kitleri ile çocuklar 21’inci yüzyıl becerilerini, merakını ve hayal gücünü besleyen maket oyuncaklara sahip olacak. İçinde anlatımlı kitapçıklar da bulunan bilim kitleri ile çocuklar, evde maket yapmayı öğrenirken eğlenceli bilim deneyleri gerçekleştirecek.

Son katılım tarihi 11 Eylül

Yarışmaya katılmak isteyen izleyicilerin öncelikle 04-11 Eylül 2020 tarihleri arasında @davinciturkiye ve @tivibu Instagram hesaplarını takibe alması gerekiyor. Ardından Tivibu’nun Instagram resmi hesabında kampanya için paylaşılan postun altına “Çocuklarınızın bilim alanında en sevdiği kategori nedir?” sorusuna nedeni ile yorum yapan ve 3 arkadaşını etiketleyenler yarışmaya katılmış oluyor. Konusunda uzman jüri tarafından değerlendirme sonucu kazanan 12 kişi, 16 Eylül’de Tivibu’nun @tivibu Instagram resmi hesabından duyurulacak.