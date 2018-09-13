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Geleceğimiz kaliteli yüksek öğretimde

Eğitim-Bir-Sen, Yükseköğretime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme raporunu açıkladı. Toplantıda konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yükseköğretim ve bilim politikalarının daha fazla tartışılmasına, Türkiye’de daha etkin ve kaliteli bir yükseköğretim sisteminin gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini ifade etti.

13 Eylül 2018 Perşembe 13:08
Geleceğimiz kaliteli yüksek öğretimde

 Ömer Faruk Şahin  Ankara  Eğitim-Bir-Sen, Yükseköğretime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme raporunu açıkladı. Toplantıda konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yükseköğretim ve bilim politikalarının daha fazla tartışılmasına, Türkiye’de daha etkin ve kaliteli bir yükseköğretim sisteminin gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini ifade etti.

“ETKİN VE KALİTELİ YÜKSEKÖĞRETİM GELECEĞİMİZ DEMEKTİR”

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yükseköğretim ve bilim politikalarının daha fazla tartışılmasına, Türkiye’de daha etkin ve kaliteli bir yükseköğretim sisteminin gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Çünkü etkin, verimli ve kaliteli bir yükseköğretim sistemi geleceğimiz demektir. Bireylerin özellikle yükseköğretime katılmaları, lisans eğitimlerine ilaveten lisansüstü eğitimlerini tamamlamaları, yalnızca kendi kişisel refah ve mutluluğunu değil, aynı zamanda ülkenin de ekonomik ve toplumsal refahını artıran önemli bir unsurdur. Çünkü yüksek nitelikli becerilere sahip AR-GE çalışmalarıyla üretilen yüksek teknolojili katma değeri yüksek ürünlerin ülkelerin ekonomik gelişmesi üzerindeki etkileri oldukça fazladır” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 13:08
  1. Ankara
  2. Eğitim-Bir-Sen
  3. Memur-Sen
  4. Genel Başkanı Ali Yalçın

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