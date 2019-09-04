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GEKA WorldFood İstanbul Uluslararası Gıda Fuarı’na katıldı

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Denizli, Aydın ve Muğla’nın gıda ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması için WorldFood İstanbul Uluslararası Gıda Fuarı’na katılarak stant açtı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:29
GEKA WorldFood İstanbul Uluslararası Gıda Fuarı’na katıldı

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Denizli, Aydın ve Muğla’nın gıda ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması için WorldFood İstanbul Uluslararası Gıda Fuarı’na katılarak stant açtı. Fuarda en çok mikroskobik yosun üreten İskender Uygunbaş’ın standı ilgi gördü.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren GEKA, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 4-7 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenen WorldFood İstanbul Uluslararası Gıda Fuarı’nda Güney Ege’nin öncü gıda firmalarını ve ürünlerini bir araya getirdi. Firmalar yöresel ürünleri dünya pazarına tanıtma imkanı bulurken, GEKA’nın standı yoğun ilgi gördü. Dünya genelinden 24 ülkeden temsilcinin katıldığı fuarda GEKA’dan zeytin ve zeytinyağı, şekerleme, kuruyemiş, tıbbi aromatik yağ, baharat, takviye edici gıda, sirke, ambalaj, bal ve arı ürünleri gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 13 büyük firma boy gösterdi.



“Astronot besiniyken, ben bunu insanların kullanabileceğı hale getirdim”


Güney Ege’de ürettiği mikroskobik yosunlar ile fuara katılan üretici İskender Uygunbaş, 4 sene önce annesini kaybettikten sonra mikroskobik yosun üretimi yapmaya başladıklarını anlatarak, “Bunun ham maddesini gittim Amerika’daki üniversitelerden aldım. Ege Üniversitesinde bunu tescillendirdim. Bu ürün 3 milyon yıldır genetiği değişmemiş Aztekler zamanından beri kullanılan, bağışıklık sistemini güçlendiren, içerisinde yüzde 70 oranında protein olan bir ürün. Bu bir yosun türüdür. Ağırlıklı olarak bağışıklık sistemi düşük olan nörolojik hastalıkları olan hastalar kullanıyor. Bunun asıl çıkma nedeni Amerikalıların uzaya gönderdikleri astronotların beslenmesi için yapılmış sistem. Ben de bunu aldım kendi halkımın kullanımı için yapmaya başladım” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 17:29
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