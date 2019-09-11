Gediz’de öğrencilerden temizlik seferberliği

Kütahya’nın Gediz ilçesinde; ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 8 bin öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, sıfır atık projesine destek olmak, öğrenci ve toplumda çevre bilincini oluşturmak amacıyla farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Sıfır atık projesine destek kapsamında; öğrenciler, öğretmenlerin nezaretinde çevre temizliğine dikkat çeken pankart ve dövizlerle sokaklara dağılarak yerlerdeki atıkları topladı.

Etkinlik hakkında AK Parti Kütahya Milletvekili KİT Komisyonu Üyesi Ahmet Tan, “Zaten temiz olan ilçemiz, ilçelerimiz, gelecek nesillere de bu şekilde temiz olarak aktarılabilsin ve duyarlı nesiller yetiştirelim düşüncesiyle oluşturulmuş bir etkinlik. Emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum; Gediz Belediyesini, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzü, Kaymakamlığımızı, Kaymakam beyi ve daire müdürlerimiz de bu etkinliğin içerisine katıldılar. Öğrencilerimizle birlikte biz güzel bir çevre, güzel bir ilçe olması hasebiyle böyle bir etkinliğin içerisindeyiz. Ben de buradan büyüklerimize de seslenmek istiyorum, çocuklarımızın temizlediği bu çevreyi bizler kirletmeyelim, inşallah onlara da temiz bir ilçe, temiz bir toplum, temiz bir çevre bırakalım düşüncesiyle herkese selamlarımı sunuyorum” dedi.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ise, “Bugün yapmış olduğumuz etkinlik, gelecek nesle daha temiz bir şehir bırakmak için bilinçlendirmek için yapmış olduğumuz bir projedir. Çevremizin temiz olması, sadece çevremiz değil piknik alanlarımızın, ormanlarımızın ve şehir alanlarımızın yaşanabilir olması için yapmış olduğumuz bir projedir. Bunları genç nesilleri, çocuklarımızı bilinçlendirmek ve bunların da ailelerini bilinçlendirmeleri için bu şekilde bir etkinlik düzenledik. Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık ve Belediye olarak; daha iyi çevre, daha temiz çevre ve gelecek nesillere temiz bir ortam bırakmak için yapmış olduğumuz bir projedir” dedi.

Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın ise, “Milli Eğitim Bakanlığımız ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte protokol çerçevesinde sıfır atık kampanyası gündemde. Bu çalışmayı Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan başlatmıştır. Bu çerçevede bizler de öğrencilerimizde ve toplumda bu çevre temizliğini dikkat çekmek için, ilçemizdeki yaklaşık 8 bin öğrenciyle, beldelerdeki, köylerdeki ve merkezdeki öğrencilerimizin tamamının katılımıyla böyle bir farkındalık çalışması yaptık bugün için” dedi.

Yaklaşık bir saat boyunca Gediz Adnan Menderes Yaşam Parkı başta olmak üzere, Gediz’in sokaklarında devam eden etkinlik sonrasında, atık toplayan öğrenciler ve protokol, Gediz Belediyesi hizmet binası önünde toplanarak, topladıkları atıkları belediye işçilerine teslim etti.

Bu çerçevede yapılan etkinlik; AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.