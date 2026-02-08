  • İSTANBUL
Yerel Gecenin karanlığını siren sesleri böldü! Devriye aracıyla minibüs kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Gecenin karanlığını siren sesleri böldü! Devriye aracıyla minibüs kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Gece yarısı İstanbul sokaklarında görev başında olan emniyet güçleri, talihsiz bir kaza haberiyle sarsıldı. Akşemsettin Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde saat 00.30 sularında meydana gelen olayda, devriye görevi yürüten bir polis aracı ile plakası belirlenen bir minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

SULTANBEYLİ'de polis aracının karıştığı kazada 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.

 

Akşemsettin Mahallesi Atatürk Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında seyir halindeki polis aracı ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KJJ 140 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

 

