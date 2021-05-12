Gecenin kahramanından teşkilatına veda mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2019 yılında Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne ataması yapılan Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, yayınladığı mesajla emekli olduğunu duyurdu.

Zeybek yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Adanmış bir şuurla devletime ve milletime hizmet etmek şerefine eriştiğim, temel hak ve özgürlükler ile demokrasinin koyucusu ve teminatı olan Türk Polis Teşkilatı’ndan görevini yerine getirmiş olmanın huzuruyla ayrılıyorum. Zor zamanlarda gecenin kahramanları, gündüzün kahramanlarından farklıdır. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gecenin kahramanlarından olmaya gayret edeceğiz.

Görevimin her anında desteklerini hissettiğim fedakâr siz değerli meslektaşlarıma veda ederken, bundan sonraki hayatınızda sevdiklerinizle sağlıklı ve mutlu bir ömür geçirmenizi temenni ediyor, görevinizde başarılar diliyor, bu vesileyle Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Hakkım sizlere helaldir, sizlerden de helallik diliyorum.

Cengiz Zeybek kimdir?

1962 yılında Adana ilinde doğdu, İlköğretimini Adana’da tamamladıktan sonra, 1980 yılında Polis Kolejinden, 1984 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Yüksek Lisans yaptı.

Sırasıyla; Kırs¸ehir, Rize, Edirne, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüklerinde değişik rütbe ve birimlerde, Koruma Birim Amiri olarak Ataşe unvanıyla 3 yıl süreyle İsveç-Stokholm’da, Emniyet Genel Müdürlüğünde Asayiş Dairesi Başkan Yardımcısı olarak, Merkez Emniyet Müdürü olarak, Polis Başmüfettişliği görevlerinde bulunmuştur. Resmi Gazetede yayınlanan müşterek kararnamelerle; 18 Haziran 2009 tarihinde Kars İl Emniyet Müdürü, 10 Kasım 2011 tarihinde Polis Başmüfettişi, 08 Ocak 2014 tarihinde Adana İl Emniyet Müdürü ve 26 Ekim 2016 tarihinde Balıkesir İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

Çeşitli ülkelerde görevli olarak çalışmalarda bulunmuştur. “Fuhuşla Mücadele Projesinin”, “Polisin Asayiş Suçlarıyla Mücadele Stratejisinin Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi (Güven Timleri) Projesinin”, “Vatandaş Polis Akademisi Projesinin” hazırlanmasını ve uygulamasını sağlamıştır.

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin taslak, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Adlî Sicil Kanunu, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununun tasarı taslak çalışmaları, Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin taslak, Adlî Kolluk Yönetmeliği’nin taslak, Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin taslak, Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nin taslak, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun, umuma açık yerlerin ruhsatlandırma yetkisinin mahalli idarelere devrini sağlayan 24.11.2004 tarih ve 5259 sayılı kanunla yapılan taslak sürecine, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nda, 03.07.2005 tarih ve 5397 sayılı kanunla yapılan değişikliklerin hazırlık, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’daki 29.06.2006 tarih ve 5529 sayılı kanunla yapılan değişiklikle ilgili hazırlık sürecine, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun, bazı önleyici polis görev ve yetkilerinin yeni ceza adaleti reformlarına uyumu amacıyla 02.06.2007 tarih ve 5681 sayılı kanunla yapılan köklü değişikliklerin hazırlık sürecine, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’daki 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı kanunla yapılan değişiklik tasarı taslak çalışmalarına, 5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun'un tasarı taslağı ve Silah Kanunu tasarı taslağının hazırlık çalışmalarına katılmıştır. Mesleki konularda çok sayıda yayınlanmış makalesi bulunmaktadır.

Çalışmalarından dolayı İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İl Valilikleri tarafından çok sayıda taltif, takdirname ve başarı belgeleri ile ödüllendirilmiştir. Evli ve üç çocuk babasıdır.