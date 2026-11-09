Gece yarısı alevlere teslim oldu! Motosikletten geriye demir yığını kaldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya Muratpaşa'da park halindeki motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin köpüklü suyla söndürdüğü motosiklet kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Antalya’da gece saatlerinde çocuk parkında bulunan bir motosikletten yükselen alevler mahallede paniğe neden oldu.
Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 169 Sokak üzerindeki çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki motosiklette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlerin sardığı motosiklet Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince köpüklü su müdahalesi ile söndürüldü. Motosikletten geriye demir yığını kalırken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.