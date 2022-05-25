Gece uyurken saçlarında fare geziyor: O batılı ülke fare istilası ile mücadele ediyor!

Avustralya’nın Queensland bölgesi fare istilası ile mücadele ediyor. Fareler gece boyunca evleri ve dükkanları istila ediyor. Yerli halk hızla çoğaldığını söylediği kemirgenlerle mücadele etmekte zorlanıyor.

Gece saçlarında farelerin dolaştığını söyleyen kasaba halkı, kurduğu tuzaklara rağmen bu küçük kemirgenlerle baş etmekte zorlanıyor. Uyurken yataklarında fareleri bulan kasaba halkı ısırıldıklarını da söyledi.

Kasaba halkından Susie Capewell, yerlilerin evlerinde sinir bozucu kemirgenlere sahip olmaktan bıktığını söyledi. "Kasabada birkaç kişiyle konuştum, fareler bir kişinin gece uyurken elini ısırdı”

Yerel halkın bu sorunu çözmek için ne yapabilecekleri konusunda yetkililere başvurduğu ancak henüz bir yanıt alamadıklarını belirtti.