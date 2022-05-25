  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Gece uyurken saçlarında fare geziyor: O batılı ülke fare istilası ile mücadele ediyor!
Dünya

Gece uyurken saçlarında fare geziyor: O batılı ülke fare istilası ile mücadele ediyor!

Avustralya fare istilası ile boğuşuyor. Avustralya’da aç kalan farelerle mücadele ediyor, evlerinde, gece uyurken saçlarında fareleri bulan çiftçiler dükkanları da istila ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 16:17:00 -
Gece uyurken saçlarında fare geziyor: O batılı ülke fare istilası ile mücadele ediyor!

Avustralya’nın Queensland bölgesi fare istilası ile mücadele ediyor. Fareler gece boyunca evleri ve dükkanları istila ediyor. Yerli halk hızla çoğaldığını söylediği kemirgenlerle mücadele etmekte zorlanıyor.

Gece saçlarında farelerin dolaştığını söyleyen kasaba halkı, kurduğu tuzaklara rağmen bu küçük kemirgenlerle baş etmekte zorlanıyor. Uyurken yataklarında fareleri bulan kasaba halkı ısırıldıklarını da söyledi.

Kasaba halkından Susie Capewell, yerlilerin evlerinde sinir bozucu kemirgenlere sahip olmaktan bıktığını söyledi. "Kasabada birkaç kişiyle konuştum, fareler bir kişinin gece uyurken elini ısırdı”

Yerel halkın bu sorunu çözmek için ne yapabilecekleri konusunda yetkililere başvurduğu ancak henüz bir yanıt alamadıklarını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay