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Yerel

Gebze’de parklar çocuklar için dezenfekte ediliyor

Gebze Belediyesi, 13 Mayıs Çarşamba günü evlerinden çıkacak olan çocuklar için parklarda dezenfekte çalışması yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:11:30 -
Gebze’de parklar çocuklar için dezenfekte ediliyor

Gebze Belediyesi, 13 Mayıs Çarşamba günü evlerinden çıkacak olan çocuklar için parklarda dezenfekte çalışması yaptı.


Gebze’de parklar, çocuklar için hazırlanıyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda harekete geçen belediye ekipleri, ilçede bulunan tüm parklarda dezenfekte ve temizlik çalışması başlattı. İç İşleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle 13 Mayıs Çarşamba günü 11.00-15.00 saatleri arasında 0-14 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler sokağa çıkabilecek. Çocukların olası virüs tehdidinden arındırılmış park ve bahçelerde oyunlarını oynayabilmeleri için dezenfekte çalışması başlatan Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler en kısa sürede ilçedeki tüm parkların oyun gruplarını özel solisyonla ilaçlanarak dezenfekte ederek kullanıma hazır hale getirecek.

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