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Yerel

Gebze’de berberler dezenfekte ediliyor

Gebze Belediyesi tarafından 11 Mayıs’ta açılacak olan berberler ve kuaför salonklarını dezenfekte ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 11:19:19 -
Gebze’de berberler dezenfekte ediliyor

Gebze Belediyesi tarafından 11 Mayıs’ta açılacak olan berberler ve kuaför salonklarını dezenfekte ediliyor.


Gebze Belediyesi, 11 Mayıs’ta kapılarını belirlenen kurallar dahilinde müşterilerine açmaya hazırlanan berber ve kuaför salonlarını dezenfekte etmeye başladı. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda hareket geçen Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede bulunan berber ve kuaför salonlarında dezenfekte çalışmalarına başladı. Belediye yetkilileri belirlenen program dahilinde tüm berber ve kuaför salonlarının, özel olarak hazırlanan solisyon ve diğer materyallerle dezenfekte edileceğini bildirdi.

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