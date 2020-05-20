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Gebze’de 19 Mayıs coşku ile kutlandı

Gebze’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle kutlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 10:24:25 -
Gebze’de 19 Mayıs coşku ile kutlandı

Gebze’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle kutlandı.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Gebze’de düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basışının 101. yıldönümü olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri;, 15 Temmuz İrade Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk büstüne çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Çelenk sunma törenine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar, MHP İlçe Başkanı Serkan Kural, CHP İlçe Başkanı Gökhan Orhan ve ilçe protokolü katıldı.


Çelenk sunma töreninin ardından Gebze Stadyumunda saat 19:19’u gösterdiğinde ilçe protokolü statta, Gebzeliler ise evlerinin balkonunda İstiklal Marşı’nı hep birlikte söyledi. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından İlçe Kaymakamı Mustafa Güler, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, KBB Başkan Vekili Yaşar Çakmak, GTÜ Rektörü Muhammed Hasan Arslan, Garnizon Komutanı Yarbay Ramazan Uydaş, siyasi partilerin temsilcileri ve ilçe protokolü stadyumdan başlattıkları yürüyüşte Gebzelileri selamladı.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ayrıca; 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda düzenlenen söyleşide ilçe protokolü gençlerin sorularını cevaplandırdı. Gebze Belediye Meclisi’nin genç üyeleri; İlçe Kaymakamı Mustafa Güler, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, KBB Başkan Vekili Yaşar Çakmak, GTÜ Rektörü Muhammed Hasan Arslan, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay ve diğer ilçe protokolüne sorularını yöneltti. Soru-cevap bölümünde gençlerin bayramını kutlayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 5 yıllık hizmet döneminde gönül belediyeciliği ilkeleri kapsamında gençlere yönelik projeleri hayata geçireceklerini dile getirdi.

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