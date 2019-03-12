Gebze halkalı tren hattı ücreti tam öğrenci bilet fiyatları ne kadar?

Gebze Halkalı Marmaray hattı bilet ücreti son dakika öğrenci tem ne kadar? Türkiye bir dev projeye daha kavuştu. Cumurbaşkanı Erdoğan, Gebze-Halkalı tren hattının açılışını gerçekleştirdi. Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı, eskiden 185 dakikada katedilebilen bir mesafeyken şimdi 115 dakikaya inerek, İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak. Peki Gebze Halkalı Marmaray hattı bilet ücreti tam-öğrenci kaç para-2019.

İstanbul'un can damarı olacak Gebze-Halkalı Marmaray hattı bugün açılıyor. Peki Gebze-Halkalı Marmaray hattının durakları neler, kaç durak var ve Gebze-Halkalı hattının süresi kaç dakika sürecek? Gebze Halkalı Marmaray hattında İstanbulkart geçerli ve tek geçiş bilet ücreti 5 lira. İstanbulkart ile ilk geçiş tam 2.60 öğrenci ise 1.25 lira olacak. Gebze-Halkalı Marmaray hattı açıldı. İstanbul'un can damarı olacak proje 2013 yılından beri yapılan yenileme çalışmalarının ardından bugün yeniden hizmete açılacak. Günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanan hattın Marmaray ile entegrasyonu sayesinde Gebze'den Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek. Eskiden banliyö hattı olarak hizmet veren ve Halkalı-Sirkeci, Haydarpaşa-Pendik arasında bulunan hat, Marmaray’a entegre oluyor. Bilet fiyatlarına bakıldığında ise Gebze Halkalı Marmaray hattında İstanbulkart geçerli ve tek geçiş bilet ücreti 5 lira. İstanbulkart ile ilk geçiş tam 2.60 öğrenci ise 1.25 lira olacak.

Yeni tren hattının entegre olacağı hatlar hangileri?

Halkalı istasyonunda M1B Yenikapı-Halkalı metro hattı ile,

Ataköy istasyonunda M9 İkitelli-Ataköy metro hattı ile,

Bakırköy istasyonunda M3 Bakırköy-Başakşehir metro hattı ile,

Yenikapı istasyonunda M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı ve M2 Yenikapı-Hacıosman metro hatları ile,

Sirkeci istasyonunda T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı ve denizyolları ile,

Ayrılık Çeşmesi istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı ile,

Üsküdar istasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı ile,

Göztepe istasyonunda M12 Göztepe-Ümraniye metro hattı ile,

Bostancı istasyonunda M8 Bostancı-Dudullu metro hattı ile,

Pendik istasyonunda M10 Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı ile,

İçmeler istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı

Halkalı-Gebze tren hattı hatları nereden geçiyor?

Gebze-Halkalı hattında toplam 41 istasyon bulunuyor. İşte hattın güzergahı; Halkalı, Mustafa kemal, Küçükçekmece, Florya, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy,Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar, İbrahimağa, Söğütlüçeşme, Feneryolu,Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, GebzeMarmaray’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre 31.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olan ücretler şöyle;

TCDD Kurumsal tek geçişli bilet 5,00 TL

TCDD Kurumsal üç geçişli bilet 11,00 TL

TCDD Aylık Abonman (Tam) 95,00 TL

TCDD Aylık Abonman (27 yaşına kadar) (Genç) 70,00 TL

İstanbulkart İlk Geçiş (Tam) 2,60 TL

İstanbulkart İlk Geçiş (Öğrenci) 1,25 TL

Aktarma ücretleri:

Aktarma ücretleri (Tam) 1. Aktarma 1,95 TL

2. Aktarma 1,70 TL

3-4-5. Aktarma 1,50 TL

Aktarma ücretleri (Öğrenci) 1. Aktarma 1,55 TL

2. Aktarma 1,50 TL

3-4-5. Aktarma 1,50 TL

Engelli, 65 Yaş ve üstü Ücretsiz

Marmaray bagaj ücreti tek geçiş bilet bedeli 5,00 TL

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları’nın açılış töreni, Kartal Meydanı'nda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Erdoğan, Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nın açılışını yaptıklarını hatırlatarak, bu hattın artık Halkalı'dan Sirkeci'ye, karşı taraftan da Haydarpaşa'ya kadar değil, Londra'dan Pekin'e, Pekin'den Londra'ya kadar uzadığını, Demir İpekyolu'nu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Kartal'ın 31 Mart seçimleri için kararını verdiğine inandığını, 19 gün çok koşturacaklarını ifade ederek, 31 Mart akşamı özellikle Kartal'ı takip edeceğini söyledi. İstanbul'un bir ucundan Marmaray ile boğazın altından geçip diğer ucuna giden bu banliyö tren hattının Türkiye'ye, İstanbul'a ve ilçelere hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şöyle devam etti:

İstanbullulara 1 saat 10 dakika kazandıracak

"Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı, eskiden 185 dakikada katedilebilen bir mesafeyken şimdi 115 dakikaya inerek, İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak. Görüyorsunuz hizmet başka bir şey, laf başka bir şey. CHP'lilerin böyle bir derdi var mı? Böyle bir sıkıntısı var mı? Ama bizim derdimiz hizmet. İstanbul'un en işlek ve trafik yoğunluğu en çok olan bu hat, saatte tek yönde 75 bin, günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. Bir başka ifadeyle normalde ancak 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu, bu banliyö tren hattımız tek başına gidecekleri yerlere ulaştıracak.

İstanbul'un tam 10 ilçesi bu hattı doğrudan kullanma imkanına sahip olacak. Toplamda Marmaray ile birlikte 43 istasyondan oluşan bu hat, diğer metro, tramvay ve deniz hatlarımıza olan entegrasyonuyla da İstanbul trafiğinde çok önemli bir rahatlamaya yol açacaktır. Hem E-5'in hem köprülerin hem de tarihi yarımadanın yükünde ciddi bir azalma bekliyoruz."

"Hattı yepyeni bir çehreye büründürdük"

Bu hatta çalışacak 440 araçtan 300'ünün Türkiye'de üretilmiş olmasıyla da iftihar ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Laf ola beri gele yok. İş, iş... Yalanla peynir gemisi yürümüyor. Tabii Marmaray, bu projenin iki kıta arasındaki bağlantısını sağlayan en stratejik bölümü. Buradan bineceksin, denizin altından Avrupa'ya." diye konuştu. Eskiden tren hatlarının Anadolu yakasında Haydarpaşa, Avrupa yakasında Sirkeci'ye kadar gittiğini hatırlatan Erdoğan, Marmaray'ı inşa ederek bu iki tren hattını birleştirdiklerini ifade etti. Bir diğer önemli raylı sistem bağlantısını da Yavuz Sultan Selim Köprüsü bünyesinde kurduklarını aktaran Erdoğan, her iki taraftaki metro hatları tamamlandığında, orayı da devreye alacaklarını söyledi.

Buradaki TCDD'nin eski banliyö hattının, günümüz İstanbulu'nun ihtiyaçlarına ve standartlarına cevap vermekten çok uzak olduğunu belirten Erdoğan, "Bunun için adeta sıfırdan yapmışcasına bu hattı yeniledik, geliştirdik, yepyeni bir çehreye büründürdük. İstanbul'u bir uçtan diğer uca böyle bir sistemle katetmek gerçekten zorlu bir iştir. Hem altyapıda hem üstyapıda çok ciddi çalışmalar yürütüldü." diye konuştu.

Bugüne kadar 1,4 milyar avro yani yaklaşık 8,5 milyar lira harcanan Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nın İstanbul'a kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik eden Erdoğan, "Gerek Binali kardeşimi gerek o dönemlerde bakanlık yapan kardeşlerimi huzurlarınızda tebrik ediyorum." dedi.