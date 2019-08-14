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Gebze Beylikbağı İtfaiye binası faaliyete geçti

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze Beylikbağı Mahallesi’nde yaptığı yeni müfreze binası faaliyete geçti.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:56
Gebze Beylikbağı İtfaiye binası faaliyete geçti

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze Beylikbağı Mahallesi’nde yaptığı yeni müfreze binası faaliyete geçti.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde yeni ve modern itfaiye hizmet binaları yapıyor. Olaylara en kısa zamanda müdahale etmek, can ve mal kaybı risklerini önlemek amacıyla Gebze ilçesinde yapılan yeni Beylik Bağı itfaiye müfreze binası, geçtiğimiz günlerde faaliyete geçti. Toplam 2 bin 500 metrekare kullanım alanına sahip olan yapının 693 m2 bodrum katında su deposu ve diğer mekanik odalar bulunuyor. Bin 250 m2 1’inci bodrum katında ise kapalı otopark, elektrik odası, eğitim salonu, ısıtma odası, çamaşır odası ve mescit var.


740 metrekare ölçüsündeki zemin katta da kapalı garaj, dinlenme salonu, yemekhane, kütüphane, depolar, amir ve çalışan odaları ile ıslak hacimler yer alıyor. 375 metrekarelik 1’nci katta ise spor salonu, pinpon salonu gibi vardiya çalışanlarının kalacağı yatakhaneler mevcut. Beylikbağı Müfreze Binası, 12 büyük araçlık otoparka da sahip. Ayrıca itfaiye araçlarının manevra yapacağı yol da tamamlanarak çalışan personele kolaylık sağlandı.


Kocaeli’nin farklı noktalarına yeni İtfaiye Müfreze binaları inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu binalardan birini de Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi’ne yaptı. Bodrum katları, zemin ve bir kat şeklinde 4 katlı inşa edilen ve günün şartlarına uygun inşa edilen modern müfreze binası, her an olaylara müdahale için hazır bulunan itfaiyecileri barındırıyor. Gebze İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı olan yeni bina, bulunduğu çevredeki olaylara ilk müdahalenin üssü olacak.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:56
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