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Yerel

Gebze Belediyesi’nde çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 13:44:02 -
Gebze Belediyesi’nde çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Korona virüs sebebiyle yaşamın adeta durma noktasına geldiği şu günlerde Gebze Belediyesi tüm ekibiyle Gebze Belediyesi vatandaşa hizmet etmeye, görevini canla başla yapmayı sürdürüyor. İlçede korona virüsle sürerken, rutin çalışmalar da aksatılmıyor. Normal mesailerini aksatmadan yerine getiren Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Yenikent Mahallesi 2449 Sokak’ta çocukların ilerleyen zamanlarda oynayacakları bir park yapıyor ve taş duvar çalışması yürütüyor.


Kentin birçok noktasında parke ve asfalt yama çalışmalarını sürdüren ekipler Ovacık Mahallesi Sancak Caddesi 4303 ve 4404 Sokak’ta parke yol ve bordür çalışması gerçekleştirdi. Yetkililer çalışmaların aralıksız hız kesmeden süreceği bilgisini verdi.

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