Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

Gebelikte müzik dinlemek bebeğin gelişimini etkiler mi?

Bebeklerin rahatlamasını isteyen anne adaylarına sakin müzikler dinlemelerini tavsiye eden Çocuk Gelişim Uzmanı, rock ve metal gibi sert müziklerin anne karnındaki bebeğin kalp ritmini bozduğunu ifade etti.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:38
Gebelikte müzik dinlemek bebeğin gelişimini etkiler mi?

Çocuk yetiştirmenin gereği bilimsel temelleri anlatmak ve sağlıklı nesillerin gelişimine katkıda bulunabilmek üzere hayata geçirilen projenin seminerleri Adana'da, Seyhan Belediyesi'ne ait Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Seminerde, uzman ekip; 0-36 ay dönemindeki bebeklere ait pek çok konuya değindi. Kendi de bir anne olan tiyatro sanatçısı Seren Fosforoğlu ise seminerin sunuculuğunu yaptı. Bu projeye çok inanan sanatçı, diğer seminerlerde de yine annelerle ve anne adaylarıyla beraber olacak.

Anne karnındaki bebeğin 24. haftadan itibaren kulağının geliştiğine değinilen seminerde, anne ve baba seslerinin de ilerleyen haftalarda bebek tarafından tanınmaya başlandığını ifade edildi.

DOĞRU MÜZİK TERCİHİ ÖNEMLİ

Hamilelik dönemlerinde anne adaylarının bebeklerine müzik dinleterek onları rahatlatabileceğini aktaran uzmanlar, doğru müzik tercihinin ise önemli olduğunu dile getirdiler. Türk sanat müziği, klasik müzik gibi sakin müziklerin bebeği rahatlatabileceğini söyleyen çocuk gelişim uzmanları, türü ne olursa olsun en önemli unsurun, annenin de müziği dinlerken yaşadığı mutluluk olduğu vurgulandı.

SERT MÜZİKLER DİNLEMEYİN

Doğa seslerinin bebeği rahatlatacak, uygun bir tercih olduğunu aktaran uzmanlar, sert müzikleri ise anne karnındaki bebeğin sağlığı için onaylamadığını kaydetti. Rock ve metal türü yüksek ritimli ve sert müzikler için şöyle devam edildi: "Bunlar dinletildiği takdirde ani sesler olduğu için birden gelen farklı frekanslar bebeğin kalp ritminde değişikliğe neden olabilir. Birden yaşanan irkilmeler bebek için iyi olmayabilir. Bebek de buna zaten hareketleriyle tepki gösterecektir. Bu tip müzikleri bebek doğduktan sonra dinletmek ve zevkine, keyfine göre devam etmek daha doğrudur."

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:38
  1. Adana
  2. gebelikte müzik dinlemek
  3. hamileyken müzik
  4. çocuk gelişimi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kerkük Valisi'nden Peşmerge için soruşturma talebi
    1. Kerkük Valisi'nden Peşmerge için..
    2. Sırbistan: Türkiye Balkanlar'daki en..
    3. Kadınlar neden sıkça alışveriş yapar?
    4. CHP'den sürpriz aday! Başvurusunu yaptı
    5. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na..
    6. Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti
    7. Doğu Anadolu'nun Bodrum'u: Sivrice
    8. Havayolu yolcu sayısı 4 ayda 60..
    9. Sofuoğlu: Cumhurbaşkanımın isteği..
    10. Nokia'dan dev hamle! O şirketi satın..
    11. 56 bin TL’yi bankın üzerinde unutan..
    12. Islak mendillerdeki büyük tehlike
    13. Camide “Üzerimde bomba var” diye..
    14. Öldürmeyen Allah öldürmüyor!..
    15. CHP anketçisi muhalefetin ittifakını..
    16. Ribery imzayı attı
    17. İzzet Paşa Camii'nden eşsiz görüntüler
    18. Cumhurbaşkanı adaylığı için sadece..
    19. Suda doğum nasıl gerçekleşir?
    20. İsmet Yılmaz Şırnak'ta! PKK'nın..
    Kuveyt Türk
    İşte Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçları
    İşte Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçları
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı