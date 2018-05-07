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Gebelikte gıda zehirlenmesi şüphesi varsa...

Gebelikte gıda zehirlenmesi, bebek için de risktir; düşük yapmaya ve erken doğuma yol açabilir. Besleyici gıdalardan oluşan dengeli bir beslenme hamilelikte çok önemlidir.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:42
Gebelikte gıda zehirlenmesi şüphesi varsa...

Gebelik esnasında normalde yediğiniz her şeyi tüketebilirsiniz.Aşırı sıvı kaybı ve durum bozukluğu, yüksek ateş gibi belirtiler olmadığı sürece bebek üzerinde olumsuz bir etkisi olmaz.

BESİN ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ VARSA...

Besin zehirlenmesi şüphesi varsa hamilelik olsa da olmasa da doktora başvurmak gerekir. İshal ve kusma ile kaybedilen sıvılar ağızdan ve serum yoluyla takviye edilir. Bazı besin zehirlenmelerinde antibiyotik tedavisi de gerekir.

GEBELİK ZEHİRLENMESİ TEŞHİSİ ZOR DEĞİL

Gebelik zehirlenmesi teşhisi zor değildir. Daha önceden yüksek tansiyonu olmayan bir kadının hamilelik sırasında tansiyonunun yükselmesi ya da en önemli bulgu idrarda fazla miktarda protein atılmasıdır.

 

 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:42
  1. gebelik
  2. Gıda zehirlenmesi

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