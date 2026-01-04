  • İSTANBUL
Dünya Gazzeli yetkililer içler acısı durumu anlattı: Bebekleri mermi değil soğuk öldürüyor!
Dünya

Gazzeli yetkililer içler acısı durumu anlattı: Bebekleri mermi değil soğuk öldürüyor!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gazzeli yetkililer içler acısı durumu anlattı: Bebekleri mermi değil soğuk öldürüyor!

Gazze’deki insanlık dramını aktaran Dr. Rantisi, “Bebekler şimdi mermiyle değil, siyonistlerin ablukasından dolayı soğuktan ölüyor. Halk büyük acılar çekiyor” dedi.

Gazze’deki insanlık dramını aktaran Dr. Rantisi, “Bebekler şimdi mermiyle değil, siyonistlerin ablukasından dolayı soğuktan ölüyor. Halk büyük acılar çekiyor” dedi.

Ateşkese rağmen Gazze'deki ablukayı tam anlamıyla kaldırmayan İsrail, masada barış demesine rağmen sahada korku salmaya devam ediyor. Derme çatma çadırlarda kalan Filistinliler kışın kendini iyice belli etmesiyle, soğuğun ölüm kokan yüzüyle baş etmeye çalışıyor. Gazzeli yetkililer SABAH'a özel açıklamalar göndererek, mağduriyetlerinin tüm dünya tarafından bilinmesini istedi. Gazze'de yaşayan Dr. Salah Rantisi, "Bebekler şimdi mermiyle değil, siyonistlerin ablukayı tam kaldırmadığından dolayı soğuktan ölüyor. Çadırların durumu son derece kötü. Ne dondurucu soğuğa ne de fırtınalara ve yağmura karşı koruyor. Gazzeliler kısıtlı imkanlarla yaşamaya çalışıyor. Kuşatma halen sürüyor. Gıda yetersizliği var. Saldırılar da halen devam ediyor. Halk büyük acılar çekiyor" ifadelerini kullandı.

 

TOPYEKÛN YIKIM

Medya Enformasyon Müdürü İsmail El Tevabite ise "Yüzbinlerce insan açlık, hastalık ve soğukla boğuşuyor. Topyekûn bir yıkım var" dedi. Tevabite, "2.4 milyon Gazzeli sistematik bir yok oluşla karşı karşıya bırakıldı. Tüm şehirler enkaza döndü. 71 bini aşkın şehit verildi. Soykırımın bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Filistin halkının onurunu ve güvenliğini garanti altına alan adil ve sürdürülebilir temeller üzerinde Gazze şeridinin yeniden inşası gerçekleştirilmelidir. Ayrıca abluka kaldırılmalıdır. Tüm geçişler ve kapılar bir an önce açılmalıdır. Bütün insani yardımlar ivedilikle ulaştırılmalıdır" ifadelerini kullandı. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 2 artarak 71 bin 384'e yükseldi.

1
