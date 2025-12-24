Gazzeli gazeteci Pakistan rejiminin hedefinde!

Pakistan rejimine bağlı sosyal medya hesapları son dönemde Gazzeli gazeteci Mutasım Dallul'u yoğun bir şekilde hedef alıyor.

Mutasım Dallul, Gazze Şeridi'nin en önde gelen gazetecileri arasında yer alıyor.

İsrail'in 2023 yılında başlattığı soykırım savaşından bu yana Dallul, gazetecilik faaliyetlerine aktif bir şekilde devam etti. Dallul, yoğun saldırı ve katliamların yaşandığı bölgelerde Gazze halkının sesi oldu, bölgede yaşananları anlık olarak dünyaya aktardı.

Dallul, İsrail saldırılarında şahsi kayıplar da yaşadı.

7 Ekim 2023'ten bu yana Dallul'un eşi ve 3 çocuğu İsrail tarafından katledildi. Evi ve ofisi de İsrail saldırılarında yerle bir oldu.

İmran Han'a desteğinin ardından hedef oldu

Dallul, İsrail tarafından saldırılarla hedef alınmasının yanı sıra, İsrail'in propaganda aygıtı tarafından da hedefe oturtuldu. İsrailli sosyal medya hesapları ve gazeteciler Dallul'u karalama girişimlerinde bulundu. Kendisinin aslında Gazze'de değil Polonya'da yaşadığını iddia etti.

Bu iddialara, Dallul'un e-SIM kullanması sebebiyle konumunun sosyal medya uygulamalarında farklı gözükmesi sebebiyet verdi. Dallul, Gazze Şeridi'nden anlık olarak paylaştığı birçok video görüntüsüyle bu iddiaları yalanladı.

Ancak Dallul son günlerde Gazze'deki gazetecilik faaliyetlerinden farklı bir konuyla gündemde: Pakistan rejimine bağlı propaganda hesaplarının saldırıları.

Dallul'a yönelik bu sosyal medya saldırıları, İmran Han'a yönelik bir paylaşımından sonra başladı. İmran Han'ın 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından Dallul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD ve Batı'ya boyun eğmeyi reddeden bir kahraman... İmran Han 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı." ifadelerini kullandı.

Dallul, bu paylaşımın ardından Pakistan yönetimiyle bağlantılı hesapların hedefi oldu. Söz konusu hesaplar Dallul'u sert ifadelerle hedef alırken, "sadece Gazze ile ilgilenmesi" yönüne paylaşımlar yaptılar.

Pakistan rejimiyle bağlantılı bazı propaganda hesapları ise, İsrail'in Dallul'a yönelik iddialarını tekrar gündeme getirdi.

Söz konusu hesaplar, Dallul'un aslında Gazze'de değil Pakistan'da olduğuna dair asılsız iddiaları yineledi.

Dallul, bu saldırılara karşı İmran Han'a yönelik desteğine devam etti. Gazeteci, eleştiriler üzerine yaptığı bir paylaşımda, İmran Han'ın "milletine hizmet ettiği için kendi ülkesi tarafından hapsedildiğini" vurguladı.

