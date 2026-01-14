  • İSTANBUL
Gazze'den acı haber! Şahit sayısı 71 bin 439'a yükseldi
Dünya

Gazze’den acı haber! Şahit sayısı 71 bin 439’a yükseldi

Terör devleti İsrail'in kanlı saldırıları altındaki Gazze’de şehit olanların sayısı 71 bin 439’a yükseldi.

İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkesin yürürlüğe girdiği Gazze Şeridi’nde hem yeni saldırılar hem de enkaz çalışmaları sonucunda can kayıpları artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki hastanelere son 24 saat içinde 15 kişinin cansız bedeninin getirildiği, cenazelerden 13’ünün daha önceki saldırılarda yıkılan binaların enkazından çıkarıldığı, 2’sinin ise

İsrail’in ateşkese rağmen düzenlediği yeni saldırılarda hayatını kaybettiği bildirildi.

 

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 449’a yükseldiği kaydedilen açıklamada, enkaz altından çıkarılanların sayısının 710’a, yaralı sayısının da bin 246’ya ulaştığı kaydedildi.

İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 71 bin 439’a yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 324’e ulaştığı aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamasında ayrıca bölgede bir binanın şiddetli fırtına nedeniyle çöktüğü ve 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Fırtına nedeniyle binaların çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 25’e yükseldiği kaydedildi.

