Gazze'de yaralanıp Türkiye'ye getirilen biri 2 aylık bebek 3 Filistinli şehit oldu! Cenazeleri Ankara'da defnedilecek
Katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaralanıp Türkiye'de tedavi edilen biri 2 aylık bebek 3 Filistinli şehit oldu.
2 aylık Yaman, 59 yaşındaki Hasan Abed Hussein ve 32 yaşındaki Ayşe Subhi Muhammed, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyorlardı.
3 hastadan da dün şehit haberi geldi.
Ankara'da defnedilecekler!
Şehitlerin cenaze namazları Cuma namazını müteakip Yahyalar Merkez Camisi'nde kılınacak.
3 şehit ardından Karşıyaka mezarlığına defnedilecek.