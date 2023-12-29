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Gündem Gazze'de yaralanıp Türkiye'ye getirilen biri 2 aylık bebek 3 Filistinli şehit oldu! Cenazeleri Ankara'da defnedilecek
Gündem

Gazze'de yaralanıp Türkiye'ye getirilen biri 2 aylık bebek 3 Filistinli şehit oldu! Cenazeleri Ankara'da defnedilecek

Yeniakit Publisher
2023-12-29 09:05:00 -
Gazze'de yaralanıp Türkiye'ye getirilen biri 2 aylık bebek 3 Filistinli şehit oldu! Cenazeleri Ankara'da defnedilecek

Katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaralanıp Türkiye'de tedavi edilen biri 2 aylık bebek 3 Filistinli şehit oldu.

2 aylık Yaman, 59 yaşındaki Hasan Abed Hussein ve 32 yaşındaki Ayşe Subhi Muhammed, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyorlardı.

3 hastadan da dün şehit haberi geldi.

Ankara'da defnedilecekler!

Şehitlerin cenaze namazları Cuma namazını müteakip Yahyalar Merkez Camisi'nde kılınacak.

3 şehit ardından Karşıyaka mezarlığına defnedilecek.


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