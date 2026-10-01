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Dünya Gazze'de son 24 saatte 8 şehit, 26 yaralı
Dünya

Gazze'de son 24 saatte 8 şehit, 26 yaralı

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Gazze'de son 24 saatte 8 şehit, 26 yaralı

Siyonist İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılar sonucu son 24 saatte 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda şehit olanların sayısı 74 bin 40'a çıktı.

Çocuk katili İsrail ordusu, Hamas ile Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu son 24 saatte 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı bin 439'a, yaralı sayısı 5 bin 52'ye yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 40'a, yaralı sayısı ise 175 bin 168'e ulaştı.

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