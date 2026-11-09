  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Akın Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması: Makamı, unvanı, ilişkileri kurtarmaz! Kimsenin yanına kar kalmayacak İBB, 578 araç nerede? Sayıştay, sistemde kaydının olmadığını belirledi Abdulkadir Selvi SONAR'ın son anketini değerlendirdi! 38 yıldır anket yapıyorum böyle bir sonuç görmedim! 'Biz olmasaydık İsrail diye bir ülke olmazdı' Trump baklayı ağzından çıkardı! İsrail ve İran itirafı geldi İmamoğlu ile bağlantısı vardı’ MİT casus olduğunu onayladı Ahmet Hakan Yeni Partililere fena yüklendi! ‘Saçmalamaktan başka bir çıkış yolu bulamıyorlar’ Denizolgun’dan o avukatın rüşvet iddiasına sert tepki! Takımı 2-0 yenilince ortalık karıştı! Yeni Partili kadın belediye başkanı tel örgülerden atlayıp sahaya daldı Yunanistan'ın kabul etmediğini Fransa kabul etti!
Dünya Gazze'de şehit sayısı 74 bin 643’e yükseldi
Dünya

Gazze'de şehit sayısı 74 bin 643’e yükseldi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Gazze'de şehit sayısı 74 bin 643’e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana şehit olan Müslümanların sayısının 74 bin 643’e yükseldiğini duyurdu.

Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinin saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 2 sivil hayatını kaybederken, 15 sivil yaralandı. Bölgede daha önce düzenlenen saldırı sonucu ağır yaralanan bir sivil ise tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bakanlık, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025'te varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının bin 613’e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 849’a yükseldiği, yaralı sayısının da 5 bin 833’e ulaştığı ifade edildi.

 

Açıklamada ayrıca, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 643’e, toplam yaralı sayısının da 175 bin 962’ye ulaştığı aktarıldı.

Öte yandan, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırların üzerine toprak kayması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Böylece bina çökmesi ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi.

Gazze'de son 48 saatte 10 şehit, 22 yaralı
Gazze'de son 48 saatte 10 şehit, 22 yaralı

Dünya

Gazze'de son 48 saatte 10 şehit, 22 yaralı

Gazze’de şiddetli yağış Kardeşlik Çadır Kampını vurdu
Gazze’de şiddetli yağış Kardeşlik Çadır Kampını vurdu

Dünya

Gazze’de şiddetli yağış Kardeşlik Çadır Kampını vurdu

Gazze çamur kente döndü! On binlerce çadır sular altında... İnfak etmek bu yüzden önemli
Gazze çamur kente döndü! On binlerce çadır sular altında... İnfak etmek bu yüzden önemli

Gündem

Gazze çamur kente döndü! On binlerce çadır sular altında... İnfak etmek bu yüzden önemli

3’ü çocuk 5 ölü! Gazze'de çadır göçük altında kaldı
3’ü çocuk 5 ölü! Gazze'de çadır göçük altında kaldı

Dünya

3’ü çocuk 5 ölü! Gazze'de çadır göçük altında kaldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23