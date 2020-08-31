  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Gazze'de İsrail ile ateşkese varıldı
Dünya

Gazze'de İsrail ile ateşkese varıldı

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, İsrail ile Gazze'de ateşkes sağlandığını çıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 23:23:00 -
Gazze'de İsrail ile ateşkese varıldı

İsrail medyası Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, Gazze'den yanan balonlar gönderilmesinin durdurulması, Erez sınır kapılarının açılması ve Gazzeli balıkçılara yönelik avlanma yasağının kaldırılmasını kapsayan bir anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Gazze halkına verdiği destekten ötürü Katar'a teşekkür eden Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, Gazze'nin İsrail saldırılarından önceki haline geri döneceğini açıkladı.

Ne olmuştu?

İsrail Gazze'den atılan balonları gerekçe göstererek, 12 Ağustos'tan itibaren bölgeye akaryakıt girişini kesmiş, bu nedenle Gazze'de 18 Ağustos'ta elektrik üretimi durmuştu.

İsrail yine yanan balonları gerekçe göstererek, Filistinli balıkçıların avlanmasını da yasaklamıştı.Tüm bunların yanında İsrail Gazze'deki Hamas hedeflerini bombalamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arap ülkesinden gelen cevap dikkat çekti! 'Türkiye için savaşır mısınız?'
Gündem

Arap ülkesinden gelen cevap dikkat çekti! 'Türkiye için savaşır mısınız?'

Arap ülkesi Mısır'da yapılan bir ankette katılımcıların, "Türkiye için savaşır mısınız?" sorusuna yüzde 15,3 "Evet" demesi dikkat çekti. ..
Türkiye bulunan doğal gaza sevinirken enerjide bomba gelişme!
Ekonomi

Türkiye bulunan doğal gaza sevinirken enerjide bomba gelişme!

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 azalarak 2 milyar 413 milyon 295 bin dolara ..
Tebdili kıyafetle denetime çıktı! Resimdeki isim şaşırttı
Gündem

Tebdili kıyafetle denetime çıktı! Resimdeki isim şaşırttı

Sivil kıyafetle denetime çıkan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, hastanelerde incelemelerde bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı