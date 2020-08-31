Gazze'de İsrail ile ateşkese varıldı

İsrail medyası Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, Gazze'den yanan balonlar gönderilmesinin durdurulması, Erez sınır kapılarının açılması ve Gazzeli balıkçılara yönelik avlanma yasağının kaldırılmasını kapsayan bir anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Gazze halkına verdiği destekten ötürü Katar'a teşekkür eden Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, Gazze'nin İsrail saldırılarından önceki haline geri döneceğini açıkladı.

Ne olmuştu?

İsrail Gazze'den atılan balonları gerekçe göstererek, 12 Ağustos'tan itibaren bölgeye akaryakıt girişini kesmiş, bu nedenle Gazze'de 18 Ağustos'ta elektrik üretimi durmuştu.

İsrail yine yanan balonları gerekçe göstererek, Filistinli balıkçıların avlanmasını da yasaklamıştı.Tüm bunların yanında İsrail Gazze'deki Hamas hedeflerini bombalamıştı.