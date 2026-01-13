Gazze'de çocuklar soğuktan can veriyor!

Siyonist rejimin sürdürdüğü abluka ve yıkım nedeniyle barınaksız kalan Gazze'de, dondurucu kış şartları çocuklar için sessiz bir ölüme dönüştü. Kamplarda en az 18 çocuk soğuk nedeniyle şehit oldu.

Gazze Şeridi'nde kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte çocukların yaşadığı insani dram yeni bir boyut kazandı. Yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı derme çatma çadırlarda, soğuk artık yalnızca bir zorluk değil, doğrudan ölüm sebebi haline geldi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, zorla yerinden edilenlerin yaşadığı kamplarda şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiği, bunların 18'inin çocuk olduğu bildirildi. Açıklamada, ölümlerin siyonist rejimin iki yıldır sürdürdüğü saldırılar, yıkım ve insani yardım engeliyle doğrudan bağlantılı olduğu vurgulandı.

Son olarak, henüz bir haftalık olan bebek Mahmud el-Akra, şiddetli soğuk nedeniyle yaşadığı komplikasyonlar sonucu Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde şehit oldu. Bebeğin babası, çadırda hiçbir ısıtma imkânı bulunmadığını, çocuğunun soğuğa dayanamadığını söyledi.

Yetkililer, aralık ayından bu yana soğuk nedeniyle şehit olanların sayısının en az 4 olduğunu, ancak gerçek rakamların daha yüksek olabileceğini ifade ediyor. Barınak yetersizliği, battaniye ve kışlık giysi eksikliği ile yakıt girişinin engellenmesi, özellikle bebekler ve küçük çocuklar için hayati risk oluşturuyor.

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, çok sayıda kullanıcı Gazze'de çocukların bombayla, açlıkla, hastalıkla ve şimdi de soğukla öldürüldüğüne dikkat çekti. Paylaşımlarda kışın Gazze'de "sessiz bir silaha" dönüştüğü vurgulandı.

Aktivistler ve insan hakları savunucuları, yaşananları doğal bir felaket değil, doğrudan abluka ve savaşın sonucu olan bir insanlık suçu olarak nitelendiriyor. Uluslararası topluma acil çağrı yapan açıklamalarda, barınma, ısınma ve insani yardımın önündeki engellerin derhal kaldırılması istendi.

Gazze'de çocuklar için kış geceleri artık yalnızca soğuk değil; çaresizlik, korku ve ölüm anlamına geliyor. Dünyanın sessizliği ise bu trajediyi her geçen gün daha da derinleştiriyor.