Dünya

Gazze’de barınma yardımları kış için çok yetersiz kaldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gazze’de barınma yardımları kış için çok yetersiz kaldı!

Gazze’de yerinden edilen Filistinlilere gönderilen binlerce çadırın kış koşullarına dayanamadığı ortaya çıktı. Çin, Mısır ve Suudi Arabistan kaynaklı çadırlar, yağmur ve rüzgâr altında kısa sürede hasar gördü. Son haftalarda yaşanan fırtınalar sırasında on binlerce çadır kullanılamaz hâle gelirken, yüz binlerce kişi doğrudan etkilendi.

Gazze’de yerinden edilen Filistinlilere gönderilen binlerce çadırın kış koşullarına dayanamadığı ortaya çıktı. Çin, Mısır ve Suudi Arabistan kaynaklı çadırlar, yağmur ve rüzgâr altında kısa sürede hasar gördü. Son haftalarda yaşanan fırtınalar sırasında on binlerce çadır kullanılamaz hâle gelirken, yüz binlerce kişi doğrudan etkilendi.

Filistin Barınma Grubu tarafından hazırlanan değerlendirme raporuna göre, yeni teslim edilen çadırların önemli bir bölümünün yenilenmesi gerekiyor. Raporda, özellikle Mısır menşeli çadırların su geçiren kumaşları ve zayıf yapıları nedeniyle temel barınma ihtiyacını karşılayamadığı belirtildi. Suudi Arabistan tarafından gönderilen çadırların ince kumaşlı olduğu, Çin kaynaklı çadırların ise yağmur geçirmezlik özelliği taşımadığı tespit edildi. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşmiş Milletler tarafından sağlanan çadırların uluslararası standartlara uygun olduğu vurgulandı. Bu durum, yardımın miktarından çok, teknik denetim ve kalite süreçlerinin belirleyici olduğunu ortaya koydu.

 

Ekim ayında yürürlüğe giren ateşkes, askeri saldırıları durdurdu. Buna karşın Gazze’de yaşam koşulları iyileşmedi. Yeniden inşa sürecine izin verilmemesi ve giriş noktalarındaki sıkı kontrol, barınma krizini derinleştirdi. Yetersiz çadırlar nedeniyle birçok kişi kısmen yıkılmış binalarda yaşamaya başladı. Son yağışlar sırasında çöken yapılar can kayıplarına yol açtı.

Yardım kuruluşları, kışa hazırlık çalışmalarının, ağır iş makineleri ve inşaat malzemelerine yönelik kısıtlamalar nedeniyle aksadığını bildiriyor. Yeni yasal düzenlemelerle birlikte sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanlarının daraltılması, insani yardımın geleceğine yönelik kaygıları artırıyor.

Gazze’de ortaya çıkan tablo, barınma yardımının yalnızca ulaştırılmış olmasının yeterli olmadığını gösteriyor. Dayanıksız çadırlar, krizin hafiflemesini sağlamıyor; insani yardımın niteliğini ve uygulama biçimini yeniden tartışmaya açıyor.

