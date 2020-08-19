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Dünya Gazze için hayati uyarı: Olumsuz yansıyacak
Dünya

Gazze için hayati uyarı: Olumsuz yansıyacak

Gazze Şeridi'ndeki elektrik kesintilerinin sağlık sektörü gibi hayati sektörlere olumsuz yansıyacağı ikazında bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 22:52:00 -
Gazze için hayati uyarı: Olumsuz yansıyacak

Terör ve işgal devleti İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde, özellikle de yeni tip koronavirüsle mücadele edildiği şu dönemde bir de elektrik krizi yaşanıyor.

Filistin'deki 133 sivil toplum kuruluşundan oluşan Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı, Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 20 saate varan elektrik kesintilerinin sağlık sektörü gibi hayati sektörlere olumsuz yansıyacağı, temel hizmetleri ciddi şekilde etkileyeceği ikazında bulundu.

Elektrik kesintilerinin kanalizasyon hizmetleri, çevre sağlığı ve içme suyu hizmetlerini de etkileyeceği ifade edilen açıklamada, kesintilerin elektrik enerjisine bağlı ticaret, sanayi ve tarım tesislerinde büyük kayıplara sebebiyet vereceği bildirildi.

'Sorumluluk üstlenin' çağrısı

Krizin sıcaklıkların yüksek olduğu bir döneme denk gelmesiyle beraber Gazze Şeridi'nde yaşayan iki milyondan fazla vatandaşın yaşamının olumsuz etkileneceğinin belirtildiği açıklamada, Gazze'deki durumun kötüye gitmesini durdurmak için tüm taraflara sorumluluk üstlenmeleri çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi'nde bulunan Elektrik Dağıtım Şirketinden yapılan yazılı açıklamada, terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı sıkılaştırması nedeniyle elektrik santraline yakıt temin edilemediği, dolayısıyla normalde yüzde 75 kapasite ile hizmet veren santralde üretimin bütünüyle durduğu ifade edilmişti.

Gazze'deki elektrik krizi

Terör ve işgal devleti İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006 senesinden beri kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Bölgede bulunan tek elektrik santrali, İsrail ablukası nedeni ile gerekli yakıt sağlanamadığı için tam randımanlı çalıştırılamıyor.

Elektrik dağıtımını yapan şirketden edinilen bilgiye göre, Gazze Şeridi günlük 560 megavat elektriğe ihtiyaç duymasına rağmen bu miktarın sadece 205 megavatı karşılanabiliyor. Bu durum da endüstri gibi üretimin yapıldığı sektörler ile kamu hizmeti sunan hastaneler, belediyeler ve kamu binalarının beraberinde halka da doğrudan olumsuz şekilde yansıyor.

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