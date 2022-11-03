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Yerel Gaziosmanpaşa'da cephanelik gibi eve baskın
Yerel

Gaziosmanpaşa'da cephanelik gibi eve baskın

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfekler, lav silahı, suikast silahları ve el bombaları ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 10:50:00 -
Gaziosmanpaşa'da cephanelik gibi eve baskın

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, suç örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında bir evde silah ve mühimmat bilgisine ulaştı.

Ekiplerin, 27 Ekim Perşembe günü Mevlana Mahallesi Hayırlıoğlu Caddesi üzerinde bulunan sitedeki daireye düzenlediği operasyonda, atışa hazır dolu vaziyette 1 adet askeri lav silahı, 2 adet Uzi olarak bilinen suikast silahı, Kalaşnikof marka 2 adet uzun namlulu silah, 4 adet tabanca, 3 el bombası, 5 adet AK-47 şarjörü, 440 adet çeşitli ebat ve markalarda fişek ve 47 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

 Operasyonda, farklı suçlardan çok sayıda kaydının olduğu tespit edilen, M.A.B, Y.E.O, Ş.B, D.A, B.K, M.A. ve N.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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