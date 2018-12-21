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Gazilerden Fox TV sunucusuna tepki! 'Satılmış Portakal'

Fox Tv Sunucusu Fatih Portakal ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan sokağa çıkma çağrılarına gazilerden sert tepki geldi. Gazi Dolunay Ermiş; "Fatih Portakal zaten farklı bir insan. Maddiyatla parayla satılmış bir insan" dedi.

21 Aralık 2018 Cuma 15:23

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- Önce Fox Tv Sunucusu Fatih Portakal, ardından da CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan sokağa çıkın çağrısına Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan sert tepkiler geldi.

Fatih Portakal, Fransa'daki Sarı Yelekliler eylemlerini sunduğu bir haberin ardından; 'Hadi bakalım doğalgaz zamlarını diğer zamları protesto edin, kaç kişi sokağa çıkabilecek?' ifadeleri ile halkı açıkça sokağa çıkmaya davet etmişti. 

Erdoğan, Portakal’a ilk cevabında "Ahlaksız" ve "Terbiyesiz" ifadelerini kullanarak; "Bir tanesi TV ekranlarından kendini bilmez, haddini bilmez, edep yoksunu çıkmış sokağa davet ediyor. Ahlaksıza bak, ahlaksıza bak. Bu ne terbiyesizliktir?" açıklamasını yapmıştı. Ardından ifadeleri daha da sertleşti ve şunları söyledi:

"Portakal mıdır, narenciye midir nedir, haddini bil haddini yoksa bu millet patlatır enseni"

Kendini savunamayan Fatih Portakal, Erdoğan'a bu cevabı verdi

Bir diğer sokağa çıkma çağrısı da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılmıştı. İnsan Haklarında Eşitlik ve Adalet Çalıştayı'nda konuşan CHP Lideri, "Bir işçi hakkını aradığı için hapse atılıyor ve işçiler meydana çıkmıyorsa kimse kusura bakmasın o işçiler işçi değil" demişti.

Başkan Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu’na da sert sözlerle yüklendi. "Meydanları yine dar ederiz" dedi.

"Bay Kemal, kimseyi sokağa çıkartamayacaksınız. Bak sana bir şey söyleyeyim. Burası Paris değil. Burası Hollanda da değil. Sen eğer, Gezi olaylarındaki gibi bir şeyler yapmaya teşebbüs edersen, o televizyon ekranlarında ne idüğü belirsiz, kendini bilmez, haddini bilmez birilerinin sokağa davet etmesiyle iş yapacağını zannediyorsan bilesin ki; bu millet 15 Temmuz'da FETÖ'cülere ve uşaklarına nasıl meydanları dar ettiyse yine dar ederiz." 

Erdoğan’ın bu sert açıklamalarından sonra Kemal Kılıçdaroğlu geri adım atarak şu ifadeleri kullandı:

"Ben zaten sokaktayım. Sen vatandaştan uzaksın. Ben sokağa çıkarım, vatandaşla tokalaşırım, kahvede de otururum. Sen kimsin de sokağa çıkarsan yaşatmam diyorsun. Sen ne sanıyorsun kendini." 

Yeniakit.com.tr yaşananlardan sonra bu ülke için savaşarak 'Gazilik' unvanı kazanan kahramanlarımıza mikrofon uzattı. Onlara Kemal Kılıçdaroğlu ve Fatih Portakal’ın sokağa çıkma çağrılarını sordu.

Gazilerimiz her iki isime de tepki gösterirken sokağa ancak vatan müdafaası için çıkılır diyerek 15 Temmuz Destanı’nı hatırlattılar. O gazilerden Dolunay Ermiş ise Fox Tv Sunucusu Fatih Portakal’a tepkisini şu sözlerle anlattı:

"Irak’ta terörle mücadelede çatışmada yaralandım. Bir siyasi partili muhalefet liderinin böyle bir şey söylemesini şiddetle kınıyorum. Vatandaşımızın da bunun çağrısına uymayacağını çok iyi biliyorum. Fatih Portakal zaten farklı bir insan. Maddiyatla parayla satılmış bir insan diye düşünüyorum."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 15:23
  1. fatih portakal
  2. Gazi Dolunay Ermiş

YORUM YAZ

  • atakan atakan 5 dk önce
    onun adı olsa olsa washington portakal olur.
  • hüseyinhüseyin15 dk önce
    Bence siz adamın ne demek istediğini anlamadınız...

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