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Gaziantep’te ziynet eşyası ve döviz operasyonu
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Gündem Gaziantep’te ziynet eşyası ve döviz operasyonu
Gündem

Gaziantep’te ziynet eşyası ve döviz operasyonu

Gaziantep'te ziynet eşyası ve döviz çalan şüpheli yakalandı. Çalınan eşya ve dövizin değerini 390 bin lira olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 13:01:00 -
Gaziantep’te ziynet eşyası ve döviz operasyonu

Gaziantep'te çalınan 390 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve döviz bulunarak sahibine teslim edildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), merkez Şehitkamil ilçesi bağlı kırsal Karahöyük Mahallesi'nde toplam değeri 390 lira olan ziynet eşyası, döviz ve Türk lirasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırmanın ardından olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada ele geçirilen ziynet eşyaları ve para, sahibine teslim edildi.

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