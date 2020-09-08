  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 4 yaralı
Aktüel

Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 20:17:20 -
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 4 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil Gaziantep-Nizip kara yolunun 14. kilometresinde çarpıştı.

O sırada seyir halindeki bir kamyonet kaza yapan araçlara çarptı. Bölgeden geçen bir polis aracı da kazaya karıştı.

Kazada, otomobillerdeki biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi.

İkisi otomobillerde, ikisi de polis aracında cezaevine teslim edilmeye götürülen hükümlü olmak üzere 4 kişi yaralandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan 'gerekirse çıkarız demişti! Kritik karar verildi
Siyaset

Erdoğan 'gerekirse çıkarız demişti! Kritik karar verildi

AK Parti’nin tartışma konusu olan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yürüttüğü çalışmanın detaylarına ulaşıldı. Bu kapsamda sözleşmede yer alan ..
Kriz çıkaracak iddia! İran üzerinden Ermenistan’a askeri teçhizat gönderiyorlar
Dünya

Kriz çıkaracak iddia! İran üzerinden Ermenistan’a askeri teçhizat gönderiyorlar

Rusya’nın askeri teçhizatlarını İran üzerinden Ermenistan'a gönderdiği iddia edildi.
Kör kütük içen azgınlar sahili birbirine kattı! “Allah’ınız Atatürk’tür”
Gündem

Kör kütük içen azgınlar sahili birbirine kattı! “Allah’ınız Atatürk’tür”

Kadıköy Moda sahilinde toplanan kör kütük içen azgın bir grup, İzmir Marşı eşliğinde “Allah’ınız Atatürk”, “Son Peygamber Atatürk” diye anır..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı