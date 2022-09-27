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Yerel Gaziantep’te vahşet: 3 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp derin dondurucuda sakladılar
Yerel

Gaziantep’te vahşet: 3 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp derin dondurucuda sakladılar

Ailenin verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen Gaziantep polisi bir iş yerinde yaptığı aramada kaybolan Lina Nazlı Erbay’ın cesedini derin dondurucuda buldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 07:39:00 -
Gaziantep’te vahşet: 3 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp derin dondurucuda sakladılar

Bir televizyon programına Gaziantep'ten katılan M.İ. kayıp 2 çocuğu için yardım istedi. Ailenin verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen Gaziantep polisi bir iş yerinde yaptığı aramada kaybolan Lina Nazlı Erbay’ın cesedini derin dondurucuda buldu.
İddiaya göre 23 yaşındaki 2 çocuk annesi M.İ. bir süre önce eşinden boşanarak çocukluk arkadaşı G.T.’nin evine taşındı. Burada G.T. ile arkadaşı M.A. tarafından şiddete ve fuhuşa zorlandığı iddia edilen kadının 2 çocuğu da kendisine gösterilmedi. Bir televizyon programına katılan Anne M.İ. çocuklarının kendisinden saklandığını ve işkenceye maruz kaldıklarını söyledi. Annenin verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube ekipleri 1,5 yaşındaki Naime’yi sağ bulurken, soruşturma derinleştirildi.
Cesedini derin dondurucuda saklamışlar
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 3 yaşındaki kız çocuğu Lina Nazlı Erbay’ın cesedi Derin dondurucuda bulundu. Kız çocuğunun işkence edilerek öldürüldüğü tespit edilirken, ceset otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Konuyla ilgili G.T. ile M.A gözaltına alındı.

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