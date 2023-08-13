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Gündem Gaziantep'te uyuşturucu satıcısı mahalleliye kurşun yağdırdı!
Gündem

Gaziantep'te uyuşturucu satıcısı mahalleliye kurşun yağdırdı!

Yeniakit Publisher
2023-08-13 20:08:00 - 2023-08-13 20:25:51
Gaziantep'te uyuşturucu satıcısı mahalleliye kurşun yağdırdı!

Gaziantep’te uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen kişilerle mahalleli arasında arbede yaşandı.

Bozoklar Mahallesi Kaptan Caddesi'nde meydana gelen olayda uyuşturucu satan şahıslarla mahalleli arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede sopalı, bıçaklı kavgaya dönüşürken, torbacı tabir edilen bir şahıs pompalı tüfekle araçtan mahalleliye rastgele ateş etti.

Olayda 4 kişi tüfekten çıkan saçmalarla yaralanırken 1 kişi ise yaşanan arbede sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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