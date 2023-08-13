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Yerel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
Yerel

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-08-13 11:07:00 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu imalatı ve ticaretinin engellenmesi için operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen 5 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 115 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram skunk, 25 kök kenevir bitkisi ve 1 hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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