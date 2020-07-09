Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 24 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda, 3 kilogram uyuşturucu, 865 uyuşturucu hap, 15 kök Hint keneviri, 4 tabanca, 1 av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.