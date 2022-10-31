Gaziantep'te trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde Ahmet Kurt idaresindeki otomobil ile Hasan Yıldız yönetimindeki otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun Hazımoğlu Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada yaralı sürücüler ve otomobillerdeki 5 kişi ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Yıldız ve yolcu Cemile Kurt, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti