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Aktüel

Gaziantep'te Roma dönemine ait mezarı tahrip eden 6 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 17:29:43 -
Gaziantep'te Roma dönemine ait mezarı tahrip eden 6 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezarı tahrip eden 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kültür ve tabiat varlıklarını korumaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Oğuzeli ilçesi Sinan Mahallesi yakınlarında yaklaşık 2 bin yıllık Roma dönemine ait 3 odalı mezarı tahrip ettiği belirlenen 6 şüpheli yakalandı.

Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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