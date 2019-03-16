Gaziantep'te peş peşe 8 araç şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
Gaziantep-Kilis karayolunda sağanak yağış nedeniyle şarampole yuvarlanan bir yolcu minibüsünde 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Aşırı yağış nedeniyle peş peşe 7 kaza daha meydana geldi ve bu kazalarda 5 kişi yaralandı.16 Mart 2019 Cumartesi 15:19
Gaziantep'te kontrolden çıkan yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Gaziantep- Kilis karayolu 5’inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep’ten Kilis’e yolcu taşıyan plakası ve sürücüsü belirlenemeyen minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye, çok sayıda ambulans sevk edildi.
Peş peşe 7 kaza daha oldu
Bu kazanın ardından farklı bölgelerde 7 kaza daha meydana geldi. Bu kazalarda da 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
YORUM YAZ