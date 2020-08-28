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Aktüel Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Aktüel

Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 10:41:33 -
Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde park halindeki iki motosikleti çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki ev, iş yeri ve motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan ekipler, hırsızlıkları M.B'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlının hırsızlıktan 37 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin park halindeki iki motosikleti çalması ve iş yerine kapıyı zorlayarak girmesi yer alıyor.

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