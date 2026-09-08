Gaziantep'te kırtasiyelere fahiş fiyat ve etiket denetimi: 312 iş yerinde 18 bin ürün

Gaziantep'te yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala kırtasiye işletmelerinde fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı. Ticaret Bakanlığının talimatları doğrultusunda sahaya inen Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 312 iş yerinde 18 bin ürünü denetledi.

Ekipler, kırtasiye ve okul malzemelerinde etiket ve fiyat bilgilerini, mevzuata uygunluğu ve tüketici sağlığı açısından taşıması gereken şartları kontrol etti. Çocukların doğrudan temas ettiği ürünlerin güvenli ve belirlenen standartlara uygun olup olmadığı ayrıntılı biçimde incelendi. Denetimlerle, öğrencilerin sağlığını tehdit edebilecek ve mevzuata aykırı ürünlerin satışının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Gaziantep Ticaret İl Müdürü Burhan Kahraman da saha denetimlerine katıldı; kırtasiye malzemelerinde sağlık ve fiyat uygunluğu yönünden ürün incelemesi yaptı.

Denetimler 11 Ağustos'tan bu yana aralıksız sürüyor

Kahraman, "2026-2027 eğitim-öğretim yılının yaklaşmasıyla birlikte, Ticaret Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda 11 Ağustos tarihi itibarıyla ilimiz genelinde öğrencilerimizin ve velilerimizin sağlığını, hakkını ve hukukunu korumak amacıyla kırtasiye ve okul malzemelerine yönelik denetimlerimiz aralıksız sürdürülmektedir" dedi. İl Müdürü, denetimlerin yanı sıra kırtasiye esnafına mevzuat ve ürün güvenliği standartları konusunda rehberlik hizmeti de verildiğini söyledi.

Kahraman'a göre denetimlerin amacı, fahiş fiyat ve etiket ihlallerinin önüne geçmek ve esnafı bilinçlendirerek şeffaf bir piyasa düzeni sağlamak. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında raf ve kasa fiyatı uyumu ile etiketlerde birim ve satış fiyatının açıkça belirtilip belirtilmediği denetleniyor; mevzuata aykırı durum tespit edilen firmalar hakkında idari yaptırım uygulanıyor.

Fiyat uyuşmazlığında tüketici lehine olan geçerli

Kahraman, ailelere alışveriş sırasında etiketi kontrol etme çağrısı yaptı: "Ebeveynlerimizin kırtasiye malzemesi alırken, etiket fiyatı ile kasa fiyatının aynı olup olmadığı kontrol edilmeli, muhtemel uyuşmazlıklarda tüketici lehine olan fiyatın geçerli olduğu unutulmamalıdır."

Denetim ve rehberlik faaliyetlerinin eğitim-öğretim dönemi boyunca kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Kahraman, vatandaşların karşılaştıkları aksaklıkları ALO 175 Tüketici Hattı veya Haksız Fiyat Artışı (HFA) Mobil Uygulaması üzerinden İl Müdürlüğüne bildirebileceğini söyledi.