Gaziantep'te karantina süresi dolan 353 kişi evlerine uğurlandı

GAZİANTEP (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ABD'den getirilerek Gaziantep'teki yurtta karantina sürecini tamamlayan 353 kişi evlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında ABD'den getirilen 353 kişinin 14 günlük karantina süreci sona erdi.

Gaziantep Üniversitesi yerleşkesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ümmü Gülsüm Yurdu'ndan ayrılan vatandaşlar, otobüslerle 46 şehre uğurlandı.

Otobüse binene kadar yurt görevlilerinin yardım ettiği vatandaşlara, Gaziantep Orman Bölge Müdürlüğü ekibi de fidan hediye etti.



Yurttan ayrılan Özden Zeynep Arslan, yurdun beklediğinden de iyi olduğunu ifade ederek, "Buraya gelmeden önce tedirginliklerim vardı ama tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Yemekler olsun, çalışanların çırpınışı olsun, gerçekten bizim için çok özel anlardı, unutulmazdı. Bizim için onlara kanatsız melek diyebilirim. Hepsine çok teşekkür ediyorum, kitap dağıtmaktan karanfil dağıtmaya kadar her şey çok düşünülmüştü. Herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kübra Selen Mert de kendilerine çok iyi bakıldığını belirterek "On dört günü tamamladık, sağlıcakla evlerimize dönüyoruz. Odada tüm ihtiyaçlarımız karşılandı. Çalışanlar da çok destek oldular." ifadelerini kullandı.

Biri 7 aylık, diğeri 3 yaşında iki çocuk annesi Emine Doğrukök ise "On dört gün çok güzeldi, yemek çok güzeldi, herkes çok iyiydi, yardımcı oldular. Çocuklarımın her şeyiyle de ilgilendiler. 'Bir ihtiyaçları var mı?' diye devamlı sordular. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.