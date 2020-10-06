  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te kapkaç anı güvenlik kamerasında
Aktüel

Gaziantep'te kapkaç anı güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-10-06 11:31:20 -
Gaziantep'te kapkaç anı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 2 şüphelinin motosikletle yaklaştığı kişinin elindeki cep telefonunu çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde bir kişinin elindeki cep telefonunu alıp kaçan şüphelilerin yakalaması için çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettiği 2 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, 2 zanlının motosikletle yaklaştığı kişinin elindeki cep telefonunu alıp kaçması yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye kafa tutuyordu... Ve Yunanistan çöküşte
Dünya

Türkiye'ye kafa tutuyordu... Ve Yunanistan çöküşte

Hazırlanan bütçe taslağına göre, koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri nedeni ile Yunanistan'da ekonomi bu yıl yüzde 8,..
Özdil ve Dündar'a ironik gönderme
Aktüel

Özdil ve Dündar'a ironik gönderme

Nihat Genç, sosyal medya hesabından bidon kafa Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar'ın çıkardığı kitaplarla ilgili ironide bulundu. Genç, ironi yoluy..
Ermenistan duyurdu: Çekilmek zorunda kaldık
Dünya

Ermenistan duyurdu: Çekilmek zorunda kaldık

Dağlık Karabağ'da kritik noktaları kaybeden Ermenistan Ordusu'nda flaş bir karara imza attı.
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay