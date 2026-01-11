  • İSTANBUL
Samsun trafiğine neşter vuruldu! 40 dakikalık çile 10 dakikaya iniyor! İran’da kimlerin sokakta olduğunu görün! Protestocular camideki çocukları yakmaya çalıştı Bunlar daha iyi günleriniz! ‘İslam Birliği'ni duyan İsrail titremeye başladı Suriyeli Tuğgeneral’in canlı yayında Türkiye çıkışı gündem oldu! Herkesin konuştuğu görüntüler Kıyamet çığırtkanlığına başladılar! Evanjeliklerin sapkın liderinden Türkiye'ye alçak tehdit! Gökten ölüm yağdı! Ünlü şarkıcı Jimenez'i taşıyan uçak düştü: 6 ölü! Pehlevi'den İran sokaklarına isyan ateşi! "Sakın vazgeçmeyin, rejim çöküyor!" 11 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi Trump’tan İran için "müdahale" sinyali: "Yardım etmeye hazırız!" Baykar'dan yapay zeka atağı! Selçuk Bayraktar KEMANKEŞ-1'in başarısını paylaştı
Yerel Gaziantep'te ilginç kaza: Meksika açmazı gibi...
Yerel

Gaziantep'te ilginç kaza: Meksika açmazı gibi...

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gaziantep'te meydana gelen ilginç kazada, bir kavşakta hafif ticari araç motosiklete, savrularak kontrolden çıkan motosiklet de yol kenarında yürüyen yayaya çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Şehitkamil ilçesi Küsget Sanayi Oduncular Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, kavşakta motosiklete çarptı.

Savrularak kontrolden çıkan motosiklet ise yol kenarında yürüyen bir yaya çarptı. İki kişinin hafif yaralandığı ilginç kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
