  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te eşi tarafından darbedilen kadın korumaya alındı
Aktüel

Gaziantep'te eşi tarafından darbedilen kadın korumaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 15:46:07 -
Gaziantep'te eşi tarafından darbedilen kadın korumaya alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te eşi tarafından darbedilen kadın sığınma evine yerleştirildi, şüpheli koca gözaltına alındı.

İddiaya göre, çeşitli suçlardan bulunduğu cezaevinden yaklaşık 6 ay önce tahliye edilen ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.İ, eşi F.B.İ'nin evine zorla girdi.

Eşini darbeden M.İ, kadının cep telefonunu da alıp kaçtı.

Yaralanan 2 çocuk annesi kadın, hastanedeki tedavisinin ardından kadın sığınma evine götürüldü.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde yerini tespit ettiği M.İ'yi gözaltına aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem İmamoğlu'nun son hamlesi çileden çıkardı
Siyaset

Ekrem İmamoğlu'nun son hamlesi çileden çıkardı

CHP'nin tartışmalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, beş ilçede bulunan taşınmazları satışa çıkartıyor...
Nihat Hatipoğlu ile alakalı yeni gelişme! Oğlu duyurdu
Yaşam

Nihat Hatipoğlu ile alakalı yeni gelişme! Oğlu duyurdu

Koronavirüse yakalanan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hatipoğlu’nun oğlu babasının d..
Trump'tan Miçotakis'e Doğu Akdeniz çağrısı
Dünya

Trump'tan Miçotakis'e Doğu Akdeniz çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Doğu Akdeniz'deki gerginlik nedeniyle Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ya..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı