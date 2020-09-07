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Aktüel Gaziantep'te erkek cesedi bulundu
Aktüel

Gaziantep'te erkek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-07 11:16:47 -
Gaziantep'te erkek cesedi bulundu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te banliyö hattı projesi çalışma sahasında erkek cesedi bulundu.

Sabah saatlerinde banliyö hattı projesi çalışma sahasına gelen işçiler, su birikintisi içinde ceset gördü.

İhbar üzerine olay yerin gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, cesedi bulunduğu yerden çıkardı.

Polis ekipleri ise yaptıkları incelemede, ölen kişinin Orhan Keklik (44) olduğunu belirledi.

Cenaze yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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