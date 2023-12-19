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Yerel Gaziantep'te derede bebek cesedi bulundu
Yerel

Gaziantep'te derede bebek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2023-12-19 14:51:00 -
Gaziantep'te derede bebek cesedi bulundu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Allaben Deresi'nde 4-5 aylık erkek bebek cesedi bulundu. Bebeğin, gece saatlerinde bu noktaya bırakıldığı tahmin ediliyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Tüfekçi Yusuf Bulvarı mevkiinde bulunan Allaben Deresi'nde vatandaşların ihbarı üzerine yapılan çalışmalarda bebek cesedi bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. 4-5 aylık erkek bebek cesedinin gece saatlerinde bu noktaya bırakıldığı tahmin edilirken bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

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