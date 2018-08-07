Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'inin tutuklandığı açıklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, kent merkezinde terör eylemlerinin önlenmesine yönelik belirlenen bazı adreslere operasyon yapıldı.

Operasyonda, terör örgütüne finansal destek sağladıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Muhammed Alhabo, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.