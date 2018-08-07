0553 313 94 23

Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgüte finansal destek sağladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

07 Ağustos 2018 Salı 21:00
Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'inin tutuklandığı açıklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, kent merkezinde terör eylemlerinin önlenmesine yönelik belirlenen bazı adreslere operasyon yapıldı.

Operasyonda, terör örgütüne finansal destek sağladıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Muhammed Alhabo, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 21:00
  1. Gaziantep
  2. deaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün istihbaratçı polisleri darbeyi önceden biliyormuş
    1. FETÖ'nün istihbaratçı polisleri..
    2. Suudi Arabistan'dan Tesla'nın..
    3. Ürdün'den flaş Suudi Arabistan..
    4. Ali Nesin kendisini eleştiren..
    5. Rüşvetçi ABD'li gardiyandan itiraf:..
    6. Şöhretler Bulvarı'ndaki Trump'ın..
    7. Tamer Tuna'dan yeni sezon öncesi..
    8. ABD'den İran'a şantaj: Gelip masaya..
    9. Irak ABD'ye hem tepki gösterdi, hem..
    10. Fenerbahçe'den ayrılan yıldız oyuncu..
    11. Galatasaray taraftarına ulaşım müjdesi
    12. Necati Ateş'ten Karagümrük açıklaması
    13. Ali Nesin böyle kandırmış! "Erdoğan'ın..
    14. MEB'den öğrencilere müjde! Bir okula...
    15. Ali Nesin'den Safiye İnci'nin..
    16. Bu belirtiler sizde varsa bağışıklık..
    17. Telefonunuzu yatağınızın başınızda..
    18. Karıncaları bu doğal yöntemlerle..
    19. TSK'nın eğittiği Somalili astsubaylar..
    20. Saç neden dökülür?
    İlber Ortaylı canlı yayında olduğunu unuttu: "Hasan Cemal aptalın biri"
    İlber Ortaylı canlı yayında olduğunu unuttu: "Hasan Cemal aptalın biri"
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman