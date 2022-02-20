Gaziantep'te Assombalonga şov
Adana Demirspor, Gaziantep FK'yı deplasmanda Assombalonga (2) ve Bjarnasson'un golleriyle 3-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ve Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
Adana Demirspor, rakibini Britt Assombalonga (2) ve Birkir Bjarnason'un golleriyle 3-0 mağlup etti. Adana Demirspor aldığı galibiyetle 44 puana yükselirken ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Gaziantep FK ise 35 puanda kaldı.
Konuk ekipte 2 gol kaydeden Britt Assombalonga, iki penaltı atışından yararlanamadı.
Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor, Antalyaspor'u konuk edecek. Gaziantep FK ise erteleme maçında hafta içi Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.