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Aktüel

Gaziantep'te 9 ev karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 14:28:18 -
Gaziantep'te 9 ev karantinaya alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde 7 mahalledeki 9 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçe genelindeki bazı vatandaşların testlerinin pozitif çıkması üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bir dizi yeni karar alındı.

Buna göre, Küçüklü, Yukarı Karavaiz, Gökçepayam, Hisar, Beydilli, Gelinbuğday ve Yeşilova mahallelerindeki 9 evde karantina kararı uygulandı.

Evlerin girişine uyarı tabelası asılırken, güvenlik güçlerince de tedbirler alındı, belediye ekipleri dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.



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